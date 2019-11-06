Рябошапка розповів, чому прокурори відмовилися проходити переатестацію

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що 218 працівників прокуратури відмовилися проходити переатестацію з-за останнього етапу.

За його словами, прокурори відмовилися її проходити, тому що бояться головного випробування — на доброчесність.

«Багато з них бояться перевірки на доброчесність — останнього етапу атестації. Дехто вирішив, що втомився і пішов, наприклад, на пенсію», — сказав Рябошапка.

Також, він зазначив, що більшість відразу відмовився йти на атестацію.

«У багатьох прокурорів є свої наставники, власники або куратори, які їх направляють. Атестація якраз може бути одним з інструментів, який допоможе виявити контрольованих прокурорів і позбутися від них», — підкреслив генпрокурор.