На Закарпатті школяр зґвалтував 26-річну односельчанку

У селі Білки Іршавського району Закарпатської області 15-річний хлопець зґвалтував 26-річну місцеву мешканку.

До правоохоронців звернулася жінка, яка заявила, що її доньку зґвалтував неповнолітній 2004 року народження.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що дані сексуальні дії були вчинені щодо дівчини 1993 року народження, жительки села Білки. Молодий хлопець у скоєному зізнався.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 статті 152 ККУ, тобто зґвалтування (покарання – на строк від 3 до 5 років).