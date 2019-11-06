«Це були виїзні гастролі 95 кварталу», – ветеран про візит в Золоті оборонного комітету ВР

5 листопада селище Золоте-4 на Луганщині відвідала група депутатів комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони.

Така велика увага до селища Золотого з боку влади – винятково заслуга націоналістів, – сказав в ефірі телеканалу ATR ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін.

«До цього нікому не було цікаво, що тут відбувається.

У Золотому сидів заходів-сепаратист, який чотири місяці не виплачував шахтарям заробітну плату. У Золотому-4 була гуманітарна катастрофа. І лише після того, як сюди приїхали добровольці, влада почала щось робити», – розповів він.

За словами Тамаріна, найбільшим проявом абсурдності ситуації був приїзд Льовочкіна у складі моніторингової групи комітету ВР.

«Вчора Льовочкін приїхав до жителів Золотого і почав їм розповідати про світ. Абсурд полягає в тому, що такі як Льовочкін, як Медведчук, і принесли в Україну війну», – сказав ветеран. Він порівняв візит моніторингової групи парламентського комітету з гастролями «Кварталу-95».

«На зустрічі не було зазначено жодної конкретики, жодних дієвих і чітких рішень з питань Донбасу. І взагалі це все виглядало доволі дивно і показово», – зазначив Тамарін.