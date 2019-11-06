Рябошапка цілком може бути креатурою Богдана – Яхно

Читаєш-читаєш інтерв’ю генпрокурора Руслана Рябошапки, і раз – зупиняєшся на деяких досить дивних місцях.

Ну, наприклад, пріоритетність справ. Мовляв, для суспільства справи проти Януковича і Ко менш пріоритетними, ніж справи проти найближчих попередників Зеленського. А значить – можуть почекати, лише 25%, а не 50% жадають «їх крові». Взагалі звернення до соціології в якості мотивації діяльності ГПУ – це спочатку дивно.

І так, все-таки відчувається причетність і схожість позиції Рябошапки з позицією глави ВП Андрієм Богданом. Маю на увазі досить несподіване пояснення Рябошапки слів Володимира Зеленського про «100% мого прокурора» у розмові з Дональдом Трампом. Мовляв, можливо Зеленський мав на увазі Івана Баканова, який на той момент теж розглядався як претендент на посаду генпрокурора. З урахуванням конфлікту між Богданом і Бакановым за кадрові призначення в СБУ – дуже показова заява Рябошапки.

Ну а вже згадана позиція за неспішного розслідування справ проти Януковича, Азарова (уряді якого працював і Богдан, і Рябошапка) тільки підтверджують ідентичність позиції глави ОП і генпрокурора. І в цьому сенсі працює на користь версії, що генпрокурор Рябошапка – це креатура Богдана.

Олеся ЯХНО