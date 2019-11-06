Бійці ВСУ зранку будять бойовиків гімном України

Бійці ВСУ щоранку включають підрозділам НВф «ЛДНР» гімн України. Про це один з військовослужбовців розповів волонтерів фонду «Повернись живою».

Боєць ВСУ зазначив:

«Ми включаємо їм щоранку о 6 годині гімн України. У нас так заведено. Ми собі купили спеціальну колонку для цього. Включаємо їм».

Військовий додав, що підрозділи НВФ обстрілюють українські позиції тільки тоді, коли їм допомагає приходять спайперы або спецназівці. Боєць додав, що «ми стоїмо за свою землю, а вони просто найманці» і підкреслив:

«А так вони просто бояться, що ми задавимо їх силою».