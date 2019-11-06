Екс-гендиректор “1+1 медіа” Ткаченко стурбований впливом олігархів на журналістів їх ЗМІ

Екс-глава 1+1 Олександр Ткаченко пропонує ввести санкції проти збиткових ЗМІ. На його думку, власники збиткових ЗМІ можуть впливати на журналістів.

Проти збиткових ЗМІ потрібно вводити санкції – у таких умовах власники медіа можуть впливати на журналістів. Про це сказав народний депутат від Слуги народу, голова комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко на парламентських слуханнях на тему “Безпека діяльності журналістів в Україні”.

Коментуючи можливий вплив власників на ЗМІ, Ткаченко зазначив, що Україна чи не єдина країна в Європі, де переважна кількість приватних ЗМІ збиткові.

“Створюється підозра того, що власники впливають на журналістів. У футболі, в УЄФА, вже 10 років діє принцип так званого фінансового fair play, умовно кажучи, скільки заробляєш стільки витрачаєш. Якщо, наприклад, протягом трьох років ЗМІ постійно є збитковими, напевно, є шанс застосування певних санкцій”, – вважає Ткаченко.

Крім того, він закликав офіційно виплачувати зарплати журналістам.

За словами Ткаченка, все це буде відображено в новому законі “Про медіа”, який профільний комітет планує внести у Верховну Раду до кінця року.