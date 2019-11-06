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Зеленський знає про інтерес американського інвестора до купівлі “Мотор Січі”

06.11.2019

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому відомо про інтерес американського інвестора Еріка Прінса до української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Я теж про це прочитав, причому прочитав вночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не промовляв, але це питання має бути пов’язаний з президентом України, тому що «Мотор-Січ» – це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього», – сказав Зеленський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода 6 листопада.

Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює покупку «Мотор Січ», яку США хочуть не дати купити Китаю, повідомив американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадових осіб, знайомих з справою».

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