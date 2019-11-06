Ватажок терористів купив житло в Маріуполі і планує втекти з «ДНР»

Один з лідерів окупаційних бандформувань в Донецькій області дуже боїться за свою шкуру, тому на повному серйозі має намір оселитися на вільній від російських території. Його підготовка до втечі знаходиться вже на завершальній стадії.

За даними джерел Без Табу в правоохоронних органах України, що називає себе «керівником апарату адміністрації Тельманівського району» Сергій Чернявський вже замутив собі плацдарм для старту безбідного життя в Маріуполі.

Син зрадив Україну терориста регулярно катається з «ДНР» на вільні території, оформляє закордонні паспорти та інші документи для відмінної життя всього сімейства у ненависної їм країні.

Сам Чернявський вже подав заявку на перетин лінії зіткнення. І навіть отримав відповідний дозвіл в СБУ. І оформлено воно було, зрозуміло, на український паспорт серії ВС і номером 355022.

За деякими даними, щоб ухилитися від кримінальної відповідальності терорист планує скористатися програмою СБУ «Тебе чекають вдома», а також надав українським правоохоронцям детальну інформацію про участь Росії у війні і злив дані про колаборантів.

Активну підготовку до втечі путінський поплічник почав після того, як призначений Пушилиным ватажком Тельманівського району Олександр Спінул присутпил до зачистки кадрів, які працювали при Захарченко. Соратник ватажка «ДНР» спочатку звільнив всіх своїх заступників, а тепер вирішив знести з посади ще й Чернявського. Тільки от останнім позбувається посади зовсім не хочеться, оскільки це автоматично буде означати зняття з нього негласно поширюється недоторканності.