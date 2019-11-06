Найбільша авіакомпанія Німеччини заявила про масштабної страйку

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa заявила про дводенної страйк своїх співробітників. Як з’ясували журналісти «Фрази», вона стартує в четвер, 7 листопада і триватиме як мінімум до кінця робочого тижня.

Як повідомляє компанія, будуть скасовані не менше 1,3 тисячі рейсів.

У ці дні буде проходити страйк профспілка бортпровідників UFO.

Однак повністю робота авіакомпанії не зупиниться: в четвер відбудуться 2,3 тисячі з 3 тисяч рейсів, а в п’ятницю – ще 2,4 тисячі рейсів.

У повідомленні говориться, що всі рейси дочірніх компаній Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti і Brussels Airlines відбудуться за розкладом.

Варто додати, що UFO закликав своїх членів до страйку у зв’язку з провалом тарифних переговорів з босами компанії.

Зазначимо, що Lufthansa здійснює перельоти в Україну. Торкнеться їх страйк, поки не відомо.