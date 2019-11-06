Наявність «блатних» автономерів можна перевірити онлайн: покрокова інструкція

Попит на «блатні» номери є завжди, особливо серед власників елітних автомобілів. Однак отримати такий номерний знак було не просто і не дешево. Тепер у сервісних центрах МВС, крім можливості замовлення індивідуального номерного знака на авто в режимі онлайн, став доступний ще один новий електронний сервіс. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що у вільному доступі на сайтах сервісних центрів МВС з’явився перелік вільних платних номерних знаків. Для зручності користувачів вони згруповані за вартістю і адресами. Тепер знайти «блатні» (платні) номери дуже просто.

В залежності від місця реєстрації автомобіля, автовласник повинен:

зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС і серед послуг вибрати «Номерні знаки: виготовлення та зберігання»;

після цього в категорії «Додатковий сервіс» вибрати «Наявність платних номерних знаків». На вибір будуть запропоновані знаки за цінами і адресами, де вони є в наявності;

забронювати номерний знак поки не можна, тому власнику легкового автомобіля рекомендується вибирати декілька прийнятних варіантів комбінацій цифр;

після цього з пакетом документів на автомобіль, необхідно прийти в сервісний центр МВС, у якому є в наявності бажаний номерний знак.

На сьогоднішній день передбачена покупка тільки 18 комбінацій з чотирьох однакових цифр поспіль (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) і в межах від 0001 до 0009.

За номерний знак з чотирьох однакових цифр тепер потрібно заплатити 30 тисяч гривень, за послідовність у межах від 0001 до 0009 – 30 тисяч грн, за знак з чотирьох цифр, три з яких підряд однакові – 10 тисяч грн, з чотирьох цифр з двома парами однакових – 10 тисяч гривень, послідовних — 0123 або 1234 – 8 тисяч грн, за знак з чотирьох цифр, три з яких однакові, але не підряд – 4 тисячі грн, а за знак з чотирьох цифр, де перша і третя, а також друга і четверта або перша і четверта й друга і третя однакові – 4 тисячі гривень.

Видача або заміна всіх зазначених номерів з даного переліку для легкових автомобілів, які належать органам державної влади, буде коштувати всього 300 гривень.