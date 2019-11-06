Зеленський втрутився в ситуацію зі зривом постачання 45 Бтрів для армії

Президент Володимир Зеленський ініціює розгляд урядом питання про продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е «Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова», що входить у ГК «Укроборонпром».

Під час робочої поїздки в Харківську область Зеленський, зокрема, ознайомився з ходом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова». Їх повинні були виготовити ще в червні цього року, повідомляє прес-служба президента.

Президента поінформували, що з-за зриву термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державним гарантіям.

Зеленський поставив завдання перед Кабінетом Міністрів розглянути питання перенесення термінів постачання продукції.

«Стан підприємств Укроборонпрому жахливе. Нам треба зустрітися і узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», укладеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2016 року в частині перенесення дати остаточної відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року», — сказав президент під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК «Укроборонпром».

Зазначається, що рішення дозволить найближчим часом закінчити виготовлення перших 12 Бтрів. Інші машини повинні бути готові до кінця серпня 2020 року.