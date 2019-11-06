Російська військова авіація розбомбила пологовий будинок в Сирії

В результаті атаки російської авіації по населених пунктах на північному заході Сирії, зруйновано будівлю пологового будинку та дитячої лікарні, поранено два медика в селищі Шинан.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu.

“Будівля пологового будинку та дитячої лікарні було повністю зруйновано у населеному пункті Шнан, в зоні деескалації в провінції Ідліб. За даними наглядової центру за авіацією сирійської опозиції, російські військові літаки атакували населені пункти Джіср аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа, Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр-Шейх Мустафа Аль-Накер, Бсида і Мишерфах”, – сказано в повідомленні.

Головлікар пологового будинку та дитячої лікарні “Іхлас” Зухейр Каррат повідомила, що військова авіація зробила подвійний наліт на медичні об’єкти в ніч на 6 листопада.

“В результаті будівля лікарні було майже повністю зруйновано, два медпрацівники отримали поранення. Новонароджені і пацієнти евакуйовані”, – зазначила Каррат. Сили цивільної оборони евакуювали персонал лікарні та загасили пожежу. За даними агентства IHA, через авіа атаки по Джіср аль-Шугхур загинув один чоловік цивільного населення, семеро були поранені. Напад було направлено на будівлю міськради, школу і мечеть.