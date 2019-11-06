“Погрожували заклеїти очі і били “чарівною паличкою”: як знущаються в українських дитячих садках

У садках жорстоко знущаються над маленькими дітьми. Їх б’ють, заклеюють скотчем роти, погрожують залити клеєм очі.

Часто керівництво садочка стає на бік жорстоких співробітників, а батькам пропонують змінити установу.

Син навіть боявся в садку сходити в туалет

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, розгорівся скандал у дитячому садочку №36 «Сонечко». Як повідомила одна з мам хлопчика, помічник вихователя 10 групи Любов Мартинчук знущається над маленькими дітьми.

Вона б’є їх «чарівною паличкою», відправляє в «тюрму» (сусідню порожню кімнату) тих, хто не бажає вдень спати. А також загрожує заклеїти очі клеєм.

«Син ходить у цю групу півтора року. Я навіть не знаю, коли це все почалося. Але деякий час дитина навіть відмовлявся в садку ходити в туалет. Він цілий день терпів, і втік додому, щоб встигнути в туалет.

Часом навіть на вулиці доводилося зупинятися. На МРТ лікар сказала, що так не можна терпіти, у нього вже з’явилися проблеми. Мабуть, там йому щось таке сказали, що він так зреагував», – розповідає мама дитини.

Коли няня Люба не в настрої, вона кричить

При розмові з сином мама з’ясувала жахливі речі. «Він тепер вважає, що чарівна паличка – це паличка, якою карають неслухняних дітей. Насправді це дерев’яна дудка, якій помічник вихователя била дітей», – каже жінка.

З повідомлень батьків в батьківській групі в месенджері стало зрозуміло, що багато діти відчули психологічний тиск і покарання від такої няні. Вони плачуть і не хочуть йти в садок і влаштовують істерику при вигляді няні Люби.

Діти розповідають, що у Люби часто поганий настрій, і вона кричить на них з-за того, що вони кришать на підлогу хліб і їй доводиться за ними прибирати. Б’є палицею по голові і рукам, коли не може одягнути дітей, кричить, якщо не може застебнути ремінь на штанах дитини. На дитину орала за те, що в садку у нього почався розлад шлунка. Малюки бояться Любу, тому що вона обіцяє заклеїти очі. Дітей, які бавляться, закривала в спальні і в туалеті.

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Скріншот

Громадянська організація «Прихист» в Facebook

Завідуюча не повірила

На скарги батьків завідувачка дитячого садочка №36 Світлана Григоренко не реагувала, запевняючи, що діти все придумали. «Коли ми перший раз пішли з усною скаргою до завідуючої, то вона відреагувала дивно. З усмішкою говорила, що ніколи не повірить, що нянечка б’є когось. Мовляв, «ви хочете сказати, що няня кудись іде, бере палицю і б’є дітей?».

Вона попросила дати їй два дні. За цей час методист, без нашого відома, стала опитувати всіх дітей. А на зборах завгосп почала розповідати нам, що ми мало читаємо книжок дітям і мало приділяємо їм часу. Все закінчилося тим, що нам сказали, що наші діти все придумали, і нікого карати не будуть, а нам і зовсім запропонували перевести сина в інший сад», – розповідає мама.

Батьки дитини не збираються залишати ситуацію просто так, вони планують подати заяву в поліцію і прокуратуру.

Зараз батьки написали заяву у відділ освіти Нікопольської міської ради. Там нам повідомили, що з 6 листопада розпочалася перевірка цього садочку. Коли закінчиться, точно сказати не можуть.

В садку заклеїли рот скотчем

Ще один випадок стався навесні. У дитячому садку у Вишневому на Київщині дитині скотчем заклеїли рот. Мама не зрадила це розголосу, спробувала все вирішити в садку, де їй пообіцяли звільнити винних. Проте всі вони досі продовжують працювати.

У садочках дітям заклеюють рот скотчем

Подробиці

Коментувати ситуацію в самому садку відмовилися. В управлінні освіти міської ради Вишневого нам сказали, що про таку ситуацію вперше чують. «До нас ніхто з скаргами не звертався. Але ми просимо маму, якщо такий випадок стався, хай вона прийде до нас із заявою, ми будемо розбиратися», – сказала начальник управління Оксана Олексієнко.

До речі, у Первомайську Миколаївської області в дитячому садку вихователь також примудрилася заклеїти скотчем рот дитині з-за того, що він голосно розмовляв. Мама звернулася зі скаргою в управління у справах дітей Первомайської міськради. Причому слова хлопчика підтвердили і інші діти. Виявилося, що їм часто заклеювали роти за погану поведінку.

30-річна вихователька була звільнена, а поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 126 ККУ «побої і мордування», жінці загрожує штраф або виправні роботи на строк до одного року.

Як захистити дитину від знущань у садочку

Співзасновник громадської організації «Батьки SOS» Олена Бондаренко каже, що з таким жорстоким поводженням з дітьми в садочку потрібно боротися. Правда, в дошкільному закладі це робити складніше, ніж у школі, з-за маленького віку дітей.

Малюки не завжди можуть розповісти батькам, що з ними сталося. А також не завжди можуть відрізнити, погано з ними вчинили чи ні. Адже не секрет, що часом і вдома батьки можуть поставити дитину в куток, шльопнути або якось покарати. І син чи донька можуть сприймати таке звернення як нормальне. До того ж дорослий може легко залякати дитину, пообіцявши, що якщо він розповість батькам, то йому дістанеться ще більше.

Маленькі діти не завжди можуть розповісти батькам, що з ними сталося

«До того ж у садочках люблять говорити, що діти все придумали, вони брешуть, фантазують. Тому можна відвести дитину до психолога, щоб він поговорив з ним і підтвердив, що дитина говорить правду. Потім слід звернутися до директора або завідуючої дитсадка з письмовою заявою. Обов’язково письмово, тому що усні розмови ні до чого не призводять, і не залишають слідів. Потім скажуть, що нічого не було, ніхто до них не звертався», – радить Олена Бондаренко.

В заяві потрібно описати факти і додати докази. Це можуть бути висновки психолога, а якщо дитина отримав садна, шишки, травму – то докласти і довідку від лікаря.

Також потрібно попросити інших батьків поговорити з дітьми, з’ясувати, що відбувається в групі. Якщо факти підтверджуються, то краще написати колективну заяву.

Обов’язково напишіть заяву про жорстоке поводження з дитиною

І вимагати від завідуючого вжити заходів, залежно від ступеня вини співробітника садка аж до звільнення. Тому що бувають випадки, коли няня або вихователь сильніше схопила дитину за руку, щоб розборонити бійку. Інша справа, коли вони б’ють дітей. І для батьків головне, щоб подібна ситуація не повторювалася.

Смарт-годинник і камери спостереження

Що стосується камер відеоспостереження в садку, то за словами Олени Бондаренко, закон погано регулює це питання.

«Встановлення спостереження потрібно узгодити з усіма батьками. Питання ще й у тому, де будуть зберігатися ці відео і хто буде мати до них доступ. Якщо адміністрація садочка, то вони можуть і не надати потрібні записи, коли справа дійде до розглядів», — говорить Бондаренко.

Голос ua

Є ще один варіант – смарт-годинник. «Вони дуже легкі в управлінні, і дитина зможе натиснути одну кнопку, щоб в якийсь момент підключитися до вас, і ви зможете почути, що відбувається в групі. Також телефон повідомить, якщо хтось спробує зняти годинник з руки дитини. Вихователі не мають право це робити, тому що мова йде про безпеку малюка», — говорить Бондаренко.