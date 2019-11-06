«Отвєтка хороша прилітає»: Куйбишевський та Київський райони Донецька перелякані сильними боями

Сьогодні протягом дня жителі непідконтрольного Україні Донецька у соціальних мережах повідомляють про безперервних боях, що розгорілися в районі Спартака та Ясинуватського блокпоста. За словами користувачів, під час обстрілу використовується важке озброєння і навіть «щось реактивне». Також, чітко чути «отвєтка». Особливо голосно в Київському і Куйбешевском районах міста:

«Київський: ну, начебто Жовтневий притих, а то прям розійшлися, і залпи важкого, і, по-моєму, щось реактивне кілька раз запускали…»

«На шахті Жовтневої чути розведення військ. Після залпів з чогось легкого не слабка відповідь послідувала кілька разів»

«Я не знаю хто щас де стоїть, але відповідь хороша прилітає, 120 точно»

«Голосно — Київський, Куйбишевський райони Донецька, Спартак, 71-й км, аеропорт. Йде жорсткий обстріл на північ від Донецька. 71-й км, Спартак і захід. Важкі прильоти в околиці ЯБП».

Крім того, неспокійно і в районі Светлодарка і Ноовлуганского, де протягом дня не стихає велике стрілецьку зброю:

«Сьогодні прям аншлаг, сторона Новолуганське»

«Світлодарськ» ніхрена не спокійно (Пару конкретних на новолуганский бугор 11.30 11.45(здалеку, залпів не чути), і далеко більше півдесятка (гольмовское напрямок). 14.25 і з 14.50 до десятка від 82 мм (імхо от120), велике стрілецька, бугор, продовжується»

«Ще до десятка, явно більше 82 мм, новолуганский бугор — доломитное».