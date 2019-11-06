Ляшко і Герус жорстко побилися: відео

Головний «радикал» України Олег Ляшко затіяв бійку з головою парламентського комітету з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.

Відповідне відео опублікувала заступник головного редактора сайту «Країна» Світлана Крюкова.

«Ляшко напав на Геруса. Любить він з мужиками змагатися», — підписала ролик Крюкова.

Судячи по претензіях Ляшко, він незадоволений тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Нові правила позбавили енергетичної монополії Ріната Ахметова.

Ляшко у Facebook вже прокоментував бійку, назвавши Геруса «російським лобістом».

«Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!» — написав екс-нардеп.

Як пишуть з посиланням на свідків бійки, інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

Саму сварку і бійку Геруса з Ляшко також можна подивитися в телеграм-каналі Крюкової