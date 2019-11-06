На Житомирщині за вбивство дівчини засуджено 5 осіб

У місті Малин Житомирської області група молодих людей побила 17-річну Олену Журахівську та залишила помирати на вулиці.

За відомостями прокуратури, на колишньому складі хімікатів, куди вони її привезли, компанія продовжувала пити та по черзі била дівчину.

Малинський районний суд визнав винними у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ чотирьох осіб – чоловіка та трьох жінок. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років (чоловіку) та 8 років (жінкам).

Ще одного фігуранта кримінального провадження вироком суду визнано винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 136 (Ненадання допомоги, що спричинило смерть потерпілої) ККУ та засуджено до трьох років в’язниці.

Обвинувачені не визнавали своєї вини. Проте прокурором надано неспростовні докази вчинення ними злочину.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року перехожі у місті Малин Житомирської області на території залізничного вокзалу знайшли оголену непритомну 17-річну Олену Журахівську. Пізніше з’ясувалося, що її побили знайомі нібито за крадіжку грошей.