17-річний підліток помер від ігрової залежності

Юний житель Таїланду на канікулах спробував “відірватися по повній”, граючи в комп’ютерну гру.

Юнак проводив цілодобово за монітором, не відволікаючись на сон і взагалі відпочинок. Їв він не відлучаючись з місця. Це тривало кілька днів.

Одного разу в кімнату молодої людини зайшов батько і виявив, що син упав зі стільця. Батько викликав швидку і спробував надати синові першу допомогу, але підліток не подавав ознак життя.

Прибулі на виклик лікарі констатували смерть молодої людини.

Експертиза показала, що підліток помер в результаті інсульту. Його причиною, ймовірно, стали неодноразові безсонні ночі за комп’ютером.

Батько хлопчика розповів, що його син добре вчився, але мав серйозні проблеми з комп’ютерними іграми, до яких був вкрай прив’язаний.