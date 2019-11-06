17-річний підліток помер від ігрової залежності

Юний житель Таїланду на канікулах спробував “відірватися по повній”, граючи в комп’ютерну гру.
Юнак проводив цілодобово за монітором, не відволікаючись на сон і взагалі відпочинок. Їв він не відлучаючись з місця. Це тривало кілька днів.
Одного разу в кімнату молодої людини зайшов батько і виявив, що син упав зі стільця. Батько викликав швидку і спробував надати синові першу допомогу, але підліток не подавав ознак життя.
Прибулі на виклик лікарі констатували смерть молодої людини.
Експертиза показала, що підліток помер в результаті інсульту. Його причиною, ймовірно, стали неодноразові безсонні ночі за комп’ютером.
Батько хлопчика розповів, що його син добре вчився, але мав серйозні проблеми з комп’ютерними іграми, до яких був вкрай прив’язаний.
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