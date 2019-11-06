Турецький лоукостер запускає новий рейс з України: названо напрямок

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines анонсувала намір відкрити новий напрямок польотів з України. Вже в квітні 2020 року вона починає регулярні рейси з нового для України маршруту Києва-Даламан (Туреччина).

За даними avianews, польоти стартують 26 квітня 2020 року з аеропорту «Київ/ Жуляни» імені Сікорського.

Рейси будуть здійснюватися один раз на тиждень — по неділях з Даламан і щопонеділка з Києва.

З 1 червня кількість польотів має збільшитися до трьох на тиждень. У тому числі з Даламан рейси будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і неділях, а з Києва — по понеділках, середах і п’ятницях.

Перельоти триватимуть до 23 жовтня 2020 року.