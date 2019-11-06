Пенсії нижче мінімуму і без обіцяних зарплат: як новий «бюджет боржника» вдарить по українцях

Кабінет міністрів переписав бюджет України на 2020 рік, який вже встигли прийняти в першому читанні. Всупереч всім обіцянкам, дива не сталося. В проект не заклали ні обіцяного підвищення зарплат вчителям, ні підняття прожиткового мінімуму до «фактичного рівня». Більш того, урізали навіть ті програми, які приймалися ще урядом Гройсмана.

Єдине, на що знайшлися гроші в казні – погашення державного боргу.

Прожитковий мінімум: чекаємо кращих часів

Що обіцяли:

«Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою (прожиткового мінімуму. – Ред). За нашими підрахунками, це чотири і вище тисячі гривень», – заявив прем’єр Олексій Гончарук 30 вересня. При цьому він зазначив: «Уряд точно хоче наблизитися до вирішення цього питання».

«У 2020 році має збільшитися прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4300», – заявив президент.

Більш сміливу обіцянку озвучив президент Володимир Зеленський. «У 2020 році має збільшитися прожитковий мінімум. Він повинен стати реальним. Десь 4300 при сьогоднішньому курсі», – заявив глава держави під час прес-марафону.

Що заклали в бюджет:

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 грн і складе всього лише 2027 грн. Це в два рази нижче, ніж обіцяв президент. Правда, при цьому в Кабміні анонсували «рішучі кроки» на шляху до підвищення соціальних стандартів. Однак конкретних пропозицій за кілька місяців роботи чиновники так і не розробили.

Чому це важливо? До прожиткового мінімуму прикріплені близько 150 різних виплат. В тому числі і мінімальна пенсія – вона повинна бути не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних. При цьому в наступному році, згідно з бюджетом, реальний розмір пенсії буде значно нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Обіцяний зліт економіки: прогнози розчарували

Що обіцяли:

«Я не сумніваюся, що вже в наступному році зростання на 5% – це абсолютно реально», – сказав Гончарук в своєму дебютному блозі «Чашка прем’єра». Причому за п’ять років, згідно з планами Кабміну, ВВП зовсім повинен зрости на 40%! Амбітні плани залишилися на словах, в офіційних документах вказали дуже скромні цифри.

«У наступному році зростання на 5% – це абсолютно реально», – сказав Гончарук

Що заклали в бюджет:

У проекті бюджету закладено зростання ВВП лише на рівні 3,7%. Для порівняння, в 2018-му наша економіка зросла на 3,3%. Такими темпами, щоб, приміром, наздогнати Польщу, знадобиться близько 50 років. При цьому варто враховувати, що за офіційними оцінками, як мінімум третина української економіки знаходиться в тіні. Тобто потенціал для стрибка є – достатньо створити умови для детінізації.

Державний борг – кожен заплатить по 10 тисяч

Що обіцяли:

«З урахуванням того, що наступні пару років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня наступного року піде на погашення боргів», – заявив прем’єр на своєму брифінгу 30 вересня.

Що прийняли:

До речі, це обіцянка чи не єдине, яке уряд успішно виконало. Кожна третя гривня дійсно піде на обслуговування і погашення держборгу. При цьому якщо загальну суму (понад 400 млрд) розділити на всіх українців, в тому числі немовлят (за даними Держстату – 41,8 млн), вийде, що з гаманця кожного дістануть близько 10 тис. грн.

Зарплати вчителів – грошей немає

Що обіцяли:

Якщо не брати до уваги скандальні оцінки експертів команди Зеленського з питань освіти про «реальну зарплату для вчителя в розмірі $4 тисяч», єдині обіцянки, які звучали з вуст нової влади – поступово підвищити престижність професії вчителя і підняти їх заробітні плати (закладено в програмі партії «Слуга народу»).

Тут новий Кабінет міністрів швидше порушив обіцянки своїх попередників. «Ми прийняли рішення змінити систему оплати праці, зробити її більш сучасною, щоб вона дала можливість підвищити заробітну плату вже у 2020 році для українських вчителів від 20% до 70%. Особливо це зміна повинна торкнутися молодих вчителів», – заявляв 19 серпня на той момент прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Однак новий Кабмін на рішення старого грошей не знайшов.

Що прийняли:

Заробітні плати педагогів зростуть лише на 9%! При цьому найбільше пощастить молодим фахівцям (стаж до 10 років). Їм раз в рік будуть видавати по 21 тис. грн. Хоча тут варто враховувати, що зараз вчитель-початківець отримує 5,4 тис. грн. Навіть при підвищенні зарплати на 9% і обіцяної виплати, у середньому місячний дохід педагога буде перебувати на рівні 7,3 тис. грн.

На мінімальну зарплату грошей теж не вистачило

Що обіцяли:

Мінімалка в 2020-му повинна була скласти більше 5 тис. грн. Такі оцінки озвучували попередники Кабміну Гончарука. Сам же діючий прем’єр ніяких цифр щодо мінімальної заробітної плати не озвучував. Замість цього в бюджеті заклали всього лише 4 723 грн.

Що отримали:

Вже зараз, згідно з даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для працездатної – 4 733 грн! Ця цифра зростає з кожним місяцем. Тобто в наступному році мінімальна зарплата не дозволить забезпечити навіть самі базові потреби українця.

Субсидії – фінансування скоротили

Що обіцяли:

“Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, йдеться десь про додатково один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога», – заявляв нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус. Правда, уряд словами партійця не прислухався.

Що заклали в бюджет:

Фінансування субсидій скоротиться в 2020 році до 47 млрд грн (в 2019-му – близько 55 млрд). І це з урахуванням того, що взимку традиційно дорожчає газ, а після запуску ринку електроенергії доведеться підвищувати тарифи на «ток» для населення.

Безрезультатні реформи

Що обіцяли:

Нові власті розробили цілий ряд революційних пропозицій: легалізувати азартні ігри, відкрити ринок землі, провести масштабну приватизацію. Якщо ж вірити бюджету, про масштабні нововведення мова не йде.

Що прийняли:

Азартні ігри принесуть до бюджету всього лише 3 млрд грн! Хоча раніше оцінки експертів коливалися від 7 млрд грн до $1 млрд (залежно від умов роботи ринку). Кабмін заклав самі скромні показники.

При цьому економічний ефект від запуску ринку землі, додаткові доходи держави зовсім не врахували! Гончарук пояснив: мовляв, додатковий прибуток не можна закладати в дохідну частину бюджету, тому що це не системні надходження.

Від «масштабної приватизації» планують отримати лише 12 млрд грн. Для порівняння, в 2005 році «Криворіжсталь» приватизували за 24,2 млрд грн. І це при тому, що курс долара на той момент складав 5,05 грн/$.

Розроблений Кабінетом міністрів Гончарука головний фінансовий документ країни нагадує бюджет боржника. Третина – на борг, а на решту доведеться виживати. А обіцянки про різкий злет економіки, давно необхідних економічних реформах залишилися лише на словах. Можливо, нова влада і самі не вірять, що зможуть всього цього досягти. Інакше навіщо затверджувати бюджет, який не відповідає практично ні одного з озвучених обіцянок.