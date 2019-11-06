Ряд держпідприємств отримали нових керівників: список

Кабінет міністрів України затвердив низку призначень в українських міністерствах і держпідприємствах. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Як стверджує парламентар, у нього є інформація про призначення в Мін’юст, Нацагентство з питань держслужби, Держслужбу геології, підприємство «Енергосталь» і «Морський торговельний порт Чорноморськ».

Так, Василик Віталій Валентинович призначений на посаду заступника міністра в Міністерстві юстиції.

Стародубцев Олександр Євгенович став головою Національного агентства з питань державної служби.

Опимах Роман Євгенович — головою Державної служби геології та надр.

Балабай Василь Миколайович призначений виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь».

Попов Олександр Миколайович став виконуючим обов’язки директора державного підприємства «Морський торговельний порт Чорноморськ».

«Опимах був позаштатним радником міністрів енергетики Продана і Демчишина, а до призначення був виконавчим директором Асоціації газодобувних компаній України. У цю асоціацію входить компанія Burisma, з-за якої і розвернувся весь скандал з Байденом, Трампом і Зеленським у США», — підкреслив народний депутат.