На 2020 рік запланована переатестація співробітників митниці, — Експерт

На 2020 рік запланована переатестація працівників Державної митної служби.

Про це на брифінгу повідомив глава ГТС Максим Нефьодов.

«Переатестація нових митників заплановано на 2020 рік. Мета — до 2020 року провести таку переатестацію, і той, хто пройде її, то й укладе контракт і буде отримувати великі кошти. Які це будуть засоби, говорити це до прийняття бюджету — безвідповідально», — сказав Нефьодов .

«Ми не хочемо просто взяти і автоматично перевести майже 11 тис. співробітників ГФС по митному напрямки в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо переатестацію, щоб виявити найбільш одіозних співробітників, і, умовно, зараз я припускаю, що буде близько 500, яких би мені не хотілося брати в нову структуру», — зазначив керівник ГТС.