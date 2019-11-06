СБУ викрила діючих та колішніх співробітників Служби на незаконному прослуховуванні

Оперативники Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочину діяльність чинних та колішніх співробітників Служби на незаконному прослуховуванні абонентів.

Як розказала пресслужба СБУ, через особисті перевірені зв’язки зловмисники підшукували клієнтів для надання «послуг».

«Колишній працівник підбирав замовників, діючі – технічно забезпечували зняття інформації. Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев’ять ять тисяч доларів США», – повідомили у відомстві.

Наразі слідчі встановлюють точну кількість абонентів, які потерпіли від дій фігурантів справи, розглядається питання щодо оголошення фігурантам справи про підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

У межах кримінального провадження триває слідство, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на рядків від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.