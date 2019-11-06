«Сорі, що без броников»: Порошенко приїхав до людей Донбасу

Представники партії «Європейська солідарність» на чолі з лідером, п’ятим президентом України Петром Порошенко зустрілися з кадетами військового ліцею в Кремінной на Донбасі, а також поспілкувалися з вимушеними переселенцями.

Про це у своєму Facebook повідомила нардеп від партії «ЄС» Ірина Геращенко, зазначивши, що на цей раз вони мали більше часу на просте спілкування без бронежилетів і без показухи, і опублікувавши фото і відео

«Луганщина. Мій 87 візит на Донбас. З Петром Порошенком і Михайлом Забродским відвідуємо сьогодні Кремінне, Рубіжне, Станицю. Сорі, що без броников», – зазначила вона.

«Це перша поїздка Порошенко на Донбас в іншому, вже не президентському статусі. І у нього тепер є більше часу на звичайне спілкування, коли більше правди, і менше показухи. З радістю зустрілися з кадетами військового ліцею на Кремінщині», – додала Геращенко.

Вона зазначила, що цей ліцей був евакуйований з окупованого Луганська і вона свого часу боролася за збереження його як самостійного навчального закладу.

Крім того, вона повідомила, що саме на цьому плацу Порошенко дав наказ змінити військовий статут щодо нової форми вітання «Слава Україні!».

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко

«В Рубіжному поспілкувалися з переселенцями і оглянули будинок для переміщених українців, будівництво якого було припинено в червні. Готуємо депутатські запити і наполягаємо, що програма будівництва житла переселенцям повинна бути продовжена і розширена. А ці будинки повинні отримати господарів, і бажано – до кінця цього року», – повідомила Геращенко.

Представники «ЄС» зустрілися з пані Людмилою, звільненого з полону бойовиків ОРЛО.

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко

Поїздка «ЄС» на Донбас

ФБ Ірини Геращенко