ЗМІ: Затриману атошницу «Пуми» і її чоловіка можуть звинуватити у вбивстві Шеремета

6 листопада в Києві була заарештована Інна Грищенко – ветеран АТО з позивним Пума. Про затримання «Пуми» повідомив у Фейсбуці колишній боєць АТО Станіслав Краснов.

«Арештована «Пума» — Інна Грищенко. Нічого не зрозуміло, за що. Зовсім недавно в Івано-Франківську заарештували Владислав Грищенко, її чоловік. Завтра Печерський суд обиратиме запобіжний захід. Час судового засідання повідомлю пізніше», — написав ветеран.

Скріншот: Facebook/Станіслав Краснов

Інна Грищенко з позивним «Пума» воювала в Правому Секторі на Донбасі, була тяжко поранена. На війні вийшла заміж за товариша по службі – Влада Грищенко.

Потім влаштувалася на роботу в «Піца-Ветерано» офіціанткою. За інформацією «Країни» у «Правому Секторі», чоловік «Пуми» — Влад Грищенко з позивним «Буча» проходив службу в батальйоні ПС, брав участь в обороні Донецького аеропорту, був командиром відділення розвідки. Потім перевівся в ЗСУ, де служив командиром саперного відділення в 95 бригаді.

Демобілізувався у 2017 році

До речі, поліцією були проведені обшуки і в квартирі у помічника власника «Піци – Ветерано» — Дмитра Терещенко, а також в самому закладі на Софіївській 8, – про це у соцмережах повідомив господар закладу Леонід Остальцов.

Як повідомили «Країні» джерела в поліції, чоловіка «Пуми» — Інни Грищенко, Влада Грищенко, затримали ще у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця у Косові Івано-Франківської області.

Бізнесмен у липні 2019 року виявив під своєю машиною вибуховий пристрій.

А зараз по цій же справі заарештовано Інна Грищенко. В рамках нього ж пройшли обшуки у помічника власника «Піца-Ветерано» і в самому кафе.

Причому, за інформацією джерел «Країни» в Генпрокуратурі, у слідства є версія, що подружжя Грищенко причетні до вбивства Шеремета. І її можуть почати відпрацьовувати.

Хоча поки не зовсім зрозуміло, наскільки ця версія обґрунтована. Наші джерела в поліції сумніваються в її достовірності.

«Це, швидше за все, просто збіг — за вбивства Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які також встановлювали вибуховий пристрій. «Буча» і «Пума» — подружжя Грищенко в той час, за наявною інформацією, перебували в інших місцях. Але, звичайно ж, ця версія вимагає додаткової перевірки. В першу чергу — не фіктивне у подружжя алібі щодо місця перебування під час вбивства Шеремета. Але поки що версія про їх причетність виглядає дуже притягнутою. Комусь, можливо, вже сильно хочеться відзвітувати про розкриття злочину. Хоча перевірити версію потрібно. Нічого виключати не можна», — говорить джерело «Країни» в поліції.

У той же час інше джерело в силових структурах каже, що є «певні моменти», які вказують на причетність «Пуми» і її чоловіка до вбивства Шеремета. «Але потрібно провести дуже скурпулезность роботу, щоб встановити всі деталі», — говорить джерело.