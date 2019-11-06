Ляшко показав повне відео бійки з Герусом

Глава Радикальної партії Олег Ляшко і нардеп, голова комітету з ПЕК Андрій Герус побилися сьогодні в аеропорту Бориспіль.

Ляшко звинуватив Слугу народу в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, ніж зрадив національні інтереси України. «Ти запустив сюди росіян. Може, ти не знаєш, що Росія -агресор? Або до народу! Ти поміняв закон і пустив росіян!», — кричав Ляшко.





31 жовтня обидва політика зустрічалися в ефірі ток-шок «Свобода слова Савіка Шустера». Андрій Герус відмовився відповідати на запитання Олега Ляшка і демонстративно покинув студію.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада за ініціативою Андрія Геруса ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі».

Ряд энергроэкспертов розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. Також негативну оцінку цьому рішенню дали в Секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства.

Постачання електроенергії з РФ різко зростають з 1 листопада і склали 12 млн кВт годин на добу, що в 4 рази вище показників жовтня. Про це свідчать дані на сайті системного оператора НЕК «Укренерго».

Згідно з новими даними постачання ведуться рівним графіком потужністю 500 МВт. Добовий імпорт з Росії та Білорусі з 1 листопада досяг 23,5 млн кВт годин, що становить близько 18% обсягу торгів на українському ринку на добу вперед.

Раніше глава парламентського комітету з ПЕК Андрій Герус заявляв, що імпорт з Росії становить близько 1%. Крім того, на своїй сторінці в Facebook він написав, що імпорт з Росії та Білорусі є збитковим і листопада компанії припинять ці поставки.

Єдиним експортером російської електроенергії виступає державна монополія «Інтер РАО», головою правління якої є Ігор Сечін, який перебуває під українськими та американськими санкціями.