У Києві комунальні війни закінчилися стріляниною: шанси потерпілого – «нульові»

У середу, 6 листопада, в Києві за адресою Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, в результаті чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували.

Про це в Facebook повідомила мешканка будинку, де сталася НП, Світлана Панюшкіна. За її словами, стрілянина стала результатом сварки, в якій брали участь і інші сусіди.

«У нас в будинку сталася біда – підстрелили сусіда. Виживе чи ні, поки не ясно. Шанси близькі до нуля», – написала вона.

Жінка зазначила, що нападник багато років не платив за комунальні послуги, в результаті чого йому відключили опалення, і крав у інших електроенергію. Мешканці зібралися для того, щоб прояснити ситуацію, проте чоловік у відповідь на зауваження почав стріляти.

Панюшкіна розповіла, що правоохоронці оточили будинок і затримали стрільця. Потерпілого доправили в лікарню.