У Києві В маршрутку кинули вибухівку: багато постраждалих

На Житомирській трасі в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах маршрутки, що призвело до вибуху.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Faceboo

«Теракт у Києві на Житомирській трасі: на розвороті на Чайки мотоцикліст кинув на дах маршрутки вибуховий пристрій і зник. Багато постраждалих, всі живі», – сказано в повідомленні.

Стало відомо, що зачепило вибухом 5 автомобілів, які стояли перед світлофором поруч з маршруткою.

На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин «швидкої допомоги». Поліція ввела спеціальний план «Перехоплення» для розшуку зловмисника.

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