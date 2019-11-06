Під Києвом підірвали Mercedes, пасажир загинув: введено план ” Сирена

У Києві сьогодні ввечері невідомі підірвали автомобіль. Щонайменше одна людина загинула.

Пригода сталася у Святошинському районі столиці близько 22 годин.

Попередньо відомо, що невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля марки Mercedes-Benz і поклав на дах авто не встановлений предмет. Після того, як особа зникла з місця події, предмет вибухнув. В результаті вибуху один чоловік, який перебував в автомобілі, загинув. Наразі також відомо, що автомобіль належить мешканці столиці 1985 року народження, однак не відомо, хто саме знаходився в салоні авто.

У столиці оголошений план “Сирена”.