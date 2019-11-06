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Суд став на бік держави в справі про поруку Коломойського перед НБУ

06.11.2019

Суд зупинив провадження про розрив особистих поруку Ігоря Коломойського перед Національним банком за кредитами рефінансування на 9,2 мільярда гривень, які були видані Приватбанку до націоналізації.

Про це йдеться в рішенні Київського апеляційного суду, повідомляє “НВ Бізнес“.

Суд задовольнив клопотання Приватбанку, яке підтримав НБУ, щоб відповідне провадження зупинили до винесення рішення у справі щодо скасування націоналізації Приватбанку.

Рішення про розрив особистого поручительства було прийнято Печерський районним судом вночі 20 квітня в переддень голосування в іншому турі президентських перегонів.

Як відомо, уряд і НБУ будуть оскаржувати в Шостому адміністративному апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня про визнання недійсною націоналізації Приватбанку.

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