У Сирії російський патруль закидали камінням

На півночі Сирії місцеві жителі закидали камінням російський і турецький патруль. Про це повідомляє North Press Agency.

За даними видання, мешканці спеціально шикувалися вздовж маршруту прямування машин, що здійснюють патруль, щоб показати своє невдоволення проходженням військових за їх селах. Люди кидали в бронемашини камені і вигукували гасла з закликами забиратися геть.

У той же час Reuters повідомляє, що в одному з сіл кілька десятків людей зуміли зупинити бронемашини російської військової поліції і забратися на одну з них.