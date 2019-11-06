Путінських пропагандистів поставили на місце в Європі

Російський пропагандистський телеканал Russia Today зазнав публічної критики на Всесвітньому форумі за демократію в Страсбурзі (Франція). Приводом став виступ заступника головного редактора RT Анни Бєлкіної.

Вона спробувала пояснити, чому ЗМІ у всьому світі втрачають довіру громадян, привівши негативні епізоди під час виборів президента в 2016 році, а також початок Brexit.

Як повідомляє Укрінформ, у відповідь продюсер радіо «Франс культура» Крістін Окрен поцікавилася, чому Бєлкіна не згадала саму Росію, де фейкові новини транслюють федеральні канали.

Після цього у всьому залі засідань і на публічному балконі, де перебувало близько тисячі учасників форуму, почали звучати оплески і вигуки, спрямовані проти RT.

На додаток на великому екрані з’явилася карикатура, высмеивающая сутність російської пропаганди, авторства художника знаменитого паризького сатиричного видання Charlie Hebdo.

Нагадаємо, раніше в ефірі кремлівського пропагандистського телеканалу «Росія 1» стався справжній