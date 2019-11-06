«Мрію побачити його в Гаазі»: Сенцов висловився про Путіна і повернення Криму

Український режисер і екс-політв’язень Олег Сенцов вважає, що анексія Криму була лише однією з цілей президента Росії Володимира Путіна, а саме окупація півострова сталася далеко не спонтанно. Про особисте ставлення до російського лідера, а також долі Криму він розповів в інтерв’ю виданню «Співрозмовник».

Так, Сенцов зазначив, що не вважає неприязнь Путіна чимось особистим, але визнає, що це почуття взаємне.

«Він мене не вбив. Але я мрію побачити його в Гаазі…. За склом. Ось це я хочу побачити», — поділився режисер.

Також Сенцов щире сподівається на те, що після закінчення президентського терміну в Росії все змінитися.

«Там є проста дата — 2024 рік. Здавалося, це дуже далеко, але з кожним роком все ближче і ближче, і вже ось — буквально післязавтра», — нагадав він.

Режисер згадав про анексію рідного Криму і поділився своєю думкою про стратегічному аспекті окупації півострова.

«Захоплення Криму не був спонтанним рішенням Путіна. У штабах завжди лежать картки на випадок такого політичного рішення: Путін клацає пальцями — йому приносять карту. Нічого особливого, військові ігри — нормальна робота штабістів: Генштаб, ФСБ… Я впевнений, що у них зараз лежать плани на Харків… Так на всю Україну», — поділився своїми побоюваннями Сенцов.

За його словами, аннексированный півострів був лише однією з цілей, але остаточне політичне рішення по ньому було прийнято після втечі екс-президента України Віктора Януковича.

«Путіну здавалося, що все це зробили американці. У нього така своєрідна картина світу: все робиться, щоб нашкодити особисто йому. В даному випадку — щоб зіпсувати Олімпіаду. Ну він і вирішив: раз ви так, то я так», — вважає режисер.

Він переконаний, що Крим буде українським, але визнає ряд існуючих проблем, які після повернення півострова доведеться вирішувати.

«Крим — українська, крапка. Україна за роки незалежності мало зробила, щоб інтегрувати його, ми це визнаємо. В цьому і проблема, що про це думають зараз. А треба було тоді. Але повертати його доведеться», — запевнив режисер.

Сенцов вважає, що розв’язати масштабну війну з Україною Путін не захоче, адже у нього інша мета – «хоче з мінімальними втратами вивезти те, що він хоче». За п’ять років вимушеного перебування в Росії режисер зробив висновок про ставлення росіян до військових дій в Україні.

«Він грає в миротворця — ось в чому цинізм. І багато росіян йому вірять — це мене просто вбиває. Проблема не тільки в Путіні, але і в росіян», — сказав Сенцов.