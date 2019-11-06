Україна конфіскувала $5 тисяч, які бачила Москва на зрив Томосом

Печерський суд Києва дав дозвіл на конфіскацію в дохід держави 5 тисяч доларів США в якості речового доказу після закриття справи.

Про це пише видання “Судовий репортер” з посиланням на ухвалу від 29 жовтня.

У листопаді 2018 року до СБУ звернулося двоє громадян і повідомили, що кілька днів тому в Москві їм дали 5 тисяч доларів за проведення у Києві низькі масових заходів на релігійну тематику.

В тому числі – для зриву отримання Україною Томосом і дестабілізації суспільно-політичної обстановки. У СБУ із показань свідків не переконалося у вчиненні дій щодо зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи змови про вчинення таких дій.

З одним зі свідків проводився аудіо, відеоконтроль під час його зустрічі із настоятелем Києво-Печерської Лаври за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 15. 8 серпня 2019 слідчий СБУ закрив справу за відсутності події злочину.

У грудні 2018 свідок передавши слідчому 5 тисяч доларів, раніше начебто отримані в Москві на фінансування радикальних акцій.

Ці гроші було зараховано на спеціальний рахунок СБУ. Тепер суд давши дозвіл конфіскувати ці гроші у власність держави.