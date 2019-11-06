Кабмін призначив екс-керівника ProZorro Стародубцева головою НАГС

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив екс-керівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби (НАГС). Про це повідомляється на сайті уряду.

«Уряд призначив (з 8 листопада) на посади переможців відповідних конкурсів: Головою Національного агентства з питань державної служби – Стародубцева Олександра Євгеновича», — йдеться в повідомленні.

Стародубцев народився 1979 року в Харкові. Закінчив Харківський університет «ХПІ», отримав ступінь МВА в Києво-Могилянській бізнес-школі. У 2000-2013 рр. зробив кар’єру на фондовому ринку, пройшовши шлях від спеціаліста бек-офісу до керуючого партнера українського офісу міжнародної фінансової корпорації.

Відразу після Революції гідності заснував громадянську платформу Нова Країна. Одночасно з волонтерською роботою Олександр почав допомагати новопризначеному міністру економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремета з реформою держзакупівель. З командою волонтерів розробив концепцію реформи і MVP (мінімальний життєздатний продукт) нової ІТ-системи, яка пізніше отримала назву ProZorro. У квітні 2015 року Айварас Абромавічус призначив Стародубцева директором департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі.