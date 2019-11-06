Вже більше 30 тисяч: Україна в ООН розповіла про військах Путіна в Криму

Станом на осінь 2019 року в аннексированном Криму знаходяться 31,5 тисячі військових Росії і близько тисячі танків, броньовиків, одиниць авіації і флоту.

Про це на брифінгу «Демілітаризація, деоккупация і реінтеграція АР Крим і р. Севастополь (Україна): майбутні виклики» в середу, 6 листопада, у штаб-квартирі ООН заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, пише «Укрінформ».

За його даними, на території півострова знаходяться 40 російських танків, 583 одиниць броньованої техніки, 162 одиниць важких артилерійських установок, 122 бойових літака, 62 вертольота, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі і сім підводних човнів.

Божок звернув увагу на те, що за кілька останніх років Росія істотно збільшила мілітаризацію Криму.

«Це відбувалося сплановано і послідовно. Однак, Росія не збирається зупинятися на цьому. Очікується, що чисельність російських військ і озброєння збільшиться в 1,5 рази до 2025 року», – додав він.

Божок також підкреслив, що Росія нарощує ядерну інфраструктуру в Криму. «Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доставки ядерної зброї з основної частини Росії на територію окупованої Криму, а також в районі Севастополя була расконсервирована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів», – пояснив він.

У цьому зв’язку Божок повідомив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проект резолюції «Проблема мілітаризації АР Крим і р. Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів» і закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Головною метою проекту є примус РФ вивести всі війська з Криму і завершити тимчасову окупацію півострова.