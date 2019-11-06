«Київська міськрада – і гігантський портрет Бандери!» Соловйов влаштував істерику з-за України

В ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі «Росія 1» ведучий і топ-пропагандист Кремля бурхливо відреагував на звинувачення російських комуністів у тому, що він і його скандальні колеги навмисне розпалюють ворожнечу з Україною.

Зокрема, фанат Путіна почав ставити в приклад аргументи про страшилки про Україну екс-головреда « Украина» Кирила Вишинського.

«Заборонені в Україні комуністи критикують Олечку Скабееву, Євгенія Попова, мене. Що ми, виявляється, ссорим з Україною! Я запитую у Кирила: «Скажи мені, може, немає ніяких «бандерівців»? І Кирило каже: «Ну, як немає! Ну, зайдіть в міськраду. Вони там всі сидять – Київська міськрада – і гігантський портрет Бандери!», — з криками заявив Соловйов. Нагадаємо, раніше під час програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим на телеканалі Росія 1 обговорювалося вбивство Олександра Захарченко і Україна. Телеведучий Володимир Соловйов і гості студії міркували про те, яка доля чекає Україну, якщо вона розірве договір про співпрацю і дружбу з Росією і спробує захопити Брянську область. Першим взяв слово лідер ЛДПР Володимир Жириновський. «Якщо війська України захоплять будь-яку частину території, не можна буде звинувачувати їх в агресії, оскільки колишніх кордонів вже не буде існувати. Вони заявлять, що це теж Україна, і частина Брянської області — це теж Україна», — заявив політик. Однак ведучий Соловйов підкреслив, що в такому разі не буде кого звинувачувати, оскільки така держава, як Україна, просто перестане існувати.