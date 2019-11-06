«Може роздати всім п*зды, але поки не буде»: Шнурів висміяв заяву Путіна про унікальну зброю РФ

Соліст групи «Ленінград», російський співак і музикант Сергій Шнуров в черговий раз висміяв життя в Російській Федерації, написавши відповідний вірш. Зазначимо, приводом для написання нового вірша послужила заява російського лідера Володимира Путіна про унікальну зброю, якою нібито володіє РФ.

При цьому глава Кремля поспішив запевнити, що не збирається їм загрожувати світу. На це відреагував Шнурів, виклавши вірш на своїй особистій сторінці в «Instagram».

«Він сказав. Так в небесах

Грози заблищали.

Світ гойднувся на вагах

Під богинею Калі.

На себе рвонув кермо

Влада не убуде.

Може роздати всім п*зды,

Але поки не буде», — написав Шнурів. «Краще замість унікальної зброї хвалився б багатим і задоволеним російським народом», «У мене теж дещо є. Але не покажу», «Новий жанр — наївна загроза», «Тому що хр*н його знає, де це потужна зброя рвоне», «Недоумством і відвагою?», «І відразу в рай», «Ну, і правильно! Будемо жити тихо, бідно і все у нас буде за*бись», «Який все-таки дядько Вова добрий і миролюбний», «У нас є такі прилади…, але ми вам про них не розповімо», «Як подивишся, так п*здець… Рівних не буває…. Чому ж всяк задрот…. Нам санкції оголошує?», «А поки б’ють своїх, щоб чужі боялися», — написали в коментарях росіяни.

