Бізнесменом якого підірвали сьогодні в Києві виявився одіозний фарммафиози Ігор Сало: подробиці

У Києві на Брест-Литовському шосе підірвали автомобіль Mercedes. Про це повідомляє поліція Києва.

В результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що в Святошинському районі вибухнув «Мерседес». Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введена спеціальна поліцейська операція.

На місці події працюють представники Нацполиции, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого і постраждалих.

За даними спільноти «Київ оперативний», від вибуху постраждав автомобіль Lada, який рухався за Mercedes.

«З наших джерел стало відомо, що авто належить Ігорю Сало ( московський бізнесмен, власник фармацевтичної компанії — ред.). Загинув його охоронець», — йдеться в повідомленні.







Хто такий Ігор Сало

Ігор Сало – московський бізнесмен.

Його пов’язують з харківської фармакологічної групою «Здоров’я». У цю групу входили три заводи в Харкові («Здоров’я», «Здоров’я народу» і «Дослідний завод ДНЦЛЗ») і завод у Києві «Фармекс».