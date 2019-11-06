На Житомирській трасі намагалися підірвати відомого бізнесмена

Вибух на Житомирській трасі в Києві, який прогримів увечері 6 листопада, було здійснено з метою вбивства директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Klymenko Time.

“Це був замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала. Підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600, держномер АА0070МІ”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією до авто під’їхав невідомий мотоцикліст і поклав на дах невідомий предмет, який вибухнув. “В результаті вибуху в авто Ігор Сало і його водій тяжко поранені, охоронець загинув”, – відзначили в соцмережі.

Імовірно, злочинець був на мотоциклі марки BMW чорного кольору (держномер точно невідомий – АА3777 або АА3277) ззаду на мотоциклі встановлений багажник (коробка), за кермом людина вся в чорному і в чорному шоломі.