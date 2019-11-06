У мережі з’єднання явилося відео моменту вибуху авто на трасі в Києві

У мережі оприлюднено відео моменту вибуху автомобіля на трасі в Києві. Відеозапис розміщено на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

На самому початку запису з відеореєстратора чути сильний вибух і видно вогонь від нього. «Одна людина загинула.

Відео моменту вибуху під Києвом на Житомирській трасі: підірвали Мерседес АА0070МІ, серйозно постраждав один чоловік, інші відбулися синцями.

Також зачепило кілька автомобілів, які знаходились поруч», – йдеться в повідомленні.