«Це реально бомба», — Клімкін про плани Німеччини вивести «Північний потік-2» з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав діючу владу до екстрених дій, щоб переконати уряд Німеччини відмовитися від ідеї про виведення «Північного потоку-2» з-під дії оновленої газової директиви ЄС.

Про це Він написав у Фейсбуці.

«Інформація німецької газети Bild про бажання коаліції вивести «Північний потік-2» з-під законодавства ЄС за 48 годин(!) — це реально бомба. Вони це роблять відразу після данської рішення дозволити будівництво цього проекту. Це точно не випадково і це страховка на будь-який розвиток подій в Україні. А ще Росія затягне свою петлю на Німеччини на роки вперед. Сподіваюся, всі вже не злазять з телефонів, щоб переконати наших німецьких партнерів? І «човникова» дипломатія працює? Через кілька днів може бути пізно…», — зазначив екс-міністр.

Як повідомила газета Bild, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який повинен захистити споруджуваний газопровід «Північний потік-2» від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.