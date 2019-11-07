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Вакансия мечты: пес из Колорадо ищет личного дворецкого (фото)

07.11.2019

Меховой работодатель объявил настоящий конкурс на должность

В городе Аспен, штат Колорадо, открылась самая настоящая вакансия мечты. Срочно разыскивается личный дворецкий для бернского зенненхунда по кличке Китти.

Объявление разместил отель Regis Aspen Resort, в котором и проживает «наниматель». В нем указано, что кандидат должен будет следить за распорядком дня Китти и «управлять всеми его делами», передает Mirror.

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Кроме того, соискателю необходимо любить животных и неплохо разбираться в фотографии, ведь ему придется фотографировать своего пушистого босса и выкладывать фотографии в его Instagram. К слову, Китти можно считать настоящей знаменитостью, количество его подписчиков давно перевалило за 40 тысяч.

glavcom.ua

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