На кадрах старого американского фильма заметили НЛО

НЛО были обнаружены на кадрах старого фильма, снятого в США режиссером Джоном Фордом. Кино под названием «Рио-Гранде» повествует о ковбоях и индейцах.

Как сообщает портал Новости планеты, съемки велись в павильоне и на натуре.

Эта была гористая местность, вероятнее всего, в штате Невада или Аризона.

На одном из кадров явственно видны два белых НЛО, которые кружили, а затем скрылись из вида.

«Объекты снимались не в фокусе, поэтому утверждать, что это точно НЛО нет никакого смысла. Рассмотреть можно только два странных предмета, которые имеют форму шара. Но при этом двигаются они по кругу и достаточно медленно, а затем исчезают из поля зрения вверху. Соответственно, это не могут быть птицы или же самолет», – пишет источник.

Далеко не все пользователи Сети поверили, что на кадрах старого американского фильма – корабли пришельцев. Некоторые полагают, что такой эффект может давать съемочное оборудование, но многие уверены в инопланетном происхождении странных объектов.

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