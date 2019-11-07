ХХ век в объективе фотографа-документалиста (фото)

Документальные фотографии Никоса Экономопулоса.

«Находясь в дороге, путешествуя без определённой цели, с любопытством оглядываюсь вокруг и удивляюсь тому, с чем я сталкиваюсь. Во время съёмки процесс мышления как-то приостанавливается. Это как играть в игры с реальностью», – так рассказывает Никос Экономопулос о своём творчестве. И когда рассматриваешь его фотографии, действительно переносишься в другую реальность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

1. Блошиный рынок



Блошиный рынок в районе Монастираки. Афины, Греция, 1979 год.

2. Палестинские дети



Танец на христианской свадьбе в Секторе Газа.

Никос Экономопулос родился в 1953 году в Каламате, на острове Пелопоннес. Фотографировать начал в конце 1970-х, но только в 1988-ом решил сделать любимое занятие основной профессией. К тому времени он ощущал, что фотосъёмки по выходным и праздникам ему недостаточно.

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3. Цыгане



Город Нафплион, полуостров Пелопоннес, Греция, 1980 год.

Экономопулос изучал право в Парме, после чего работал журналистом. О профессии фотографа не помышлял, но с удовольствием покупал книги о фотографии. «Как некоторые люди любят читать книги или слушать музыку, точно так же я наслаждался, листая фотокниги», – говорит Экономопулос.

4. Подрастающее поколение



Остров Кея, Греция, 1980 год.

В 1988 году он начал снимать серию фотографий в Греции и Турции, которая выросла в долгосрочный проект. В 2001 году этот цикл принёс автору премию мира и дружбы Абди Ипекчи за улучшение взаимоотношений между греческим и турецким народом.

5. Местные жители



В центре села Согют, 1990 год.

В 1990 году Экономопулос присоединился к агентству Magnum и его фотографии стали появляться в газетах и журналах по всему миру. В этот же период он начал много путешествовать по Балканам и фотографировать. В середине 1990-х вышла в свет его книга «На Балканах».

6. Конная ферма



Конная ферма. Эскишехир, Турция, 1988 год.

Никос Экономопулос выработал собственный стиль в фотографии, в котором сбалансированные пропорции документальной и художественной фотографии выносят на передний план эстетическую составляющую. «Забудьте о журналистском подходе. То, что мы ищем, это не журналистское событие. Это фотографическое событие», – выражает свою позицию фотограф, наставляя молодых коллег.

7. Портретная фотография



В период с 1999 по 2000 год занимался эмиграцией этнических албанцев, покидающих Косово. Наверное, это единственный фотограф, решившийся поехать во враждебную в 1990-е годы Турцию и получивший в 2001 году премию Abdi Ipektsi Award за мир и дружбу между Грецией и Турцией.

8. Блошиный рынок



Школьники на рынке в деревне Патнос, 1990 год.

Работы Никоса раскрывают сложные темы, они сделаны словно изнутри ситуации. Его можно назвать скорее литератором, чем фотографом. Он перестал относиться к фотографии как к части изобразительного искусства и начал воспринимать ее как часть литературы. Примечательно, что до 2010 года все работы Экономопулоса были исключительно черно-белыми и сделанными на пленку. Лишь в последние годы появились цветные снимки в цифре.

9. Центральная улица



Центральная улица. Деревня в округе Мирдита, Албания.

В его фотографиях зритель найдет взгляд на жизнь глазами человека, побывавшего по разные стороны культурных и этнических барьеров. Они несут жизнь, поэзию, такую же неоднозначную, как и наш мир.

10. Птицеводство



Птицеферма. Греческая Македония, 1988 год.

: Новости Ю