Шкіряні спідниці в гардеробах Амаль Клуні, королеви Ранії та Меланії Трамп (фото)

Шкіряна спідниця — безсумнівно, один із наймодніших предметів гардероба цією осені. Довжини міді, виваженого фасону й кольору, вона стане чудовим доповненням як офісного образа, так і святкового.

Вдалі комбінації демонструють Меган Маркл та Меланія Трамп, які до спідниці підбирають топи, підбори та аксесуари у схожих відтінках.

Цим правилом майстерно користуються й подруги Маркл — акторка Пріянка Чопра та правозахисниця Амаль Клуні. Остання міксує шкіру з трикотажем, шовком та бавовною.

Вишукані сорочки, оздоблені вишивкою чи мереживом, у поєднанні зі шкірою демонструє королева Летиція. Аксесуари обирає теж у відповідних відтінках. Обожнюють шкіряні вироби й модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі та акторка Кейт Бекінсейл. Найкращі їхні образи — до вашої уваги!