Тина Кароль в банном халате обнажила самую женственную часть тела

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Тина Кароль одна из самых любимых артисток нашей эстрады. Звезда является не только эталоном женственности и красоты, но также пример для многих в том, как противостоять даже самым страшным жизненным перепетиям и не терять лица. В 2013 году она потеряла своего супруга и продюсера Евгения Огира. Он умер от рака желудка, оставив Тину вместе с маленьким сыном на руках. Певица сумела прийти в себя и прожила всю свою боль от утраты в лирических жизнеутверждающих композициях, за которые ее не устают благодарить поклонники.

В 2019 году поклонники впервые после стольких лет стали подозревать, что Тина Кароль готова к новым романтическим отношениям. После выхода на экраны девятого сезона шоу “Голос” звезда заметно изменилась. Фаны считают, что всему виной телероман артистки с молдавским певцом Даном Баланом.

Дан Балан и Тина Кароль

Сегодня, 6 ноября, Тина Кароль опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем артистка запечатлена в очень нежном и пикантном виде. На Тине из одежды один банный халат белого цвета и полотенце на влажных волосах. Певица лежит на белом постельном белье, закрыв лицо правой рукой. Одно плече халата соскользнуло вниз и обнажило ключицы звезды, часть тела, которая считается одной из самых женственных. На груди у Тины можно увидеть нежный изысканный кулон.

Тина Кароль обнажила лучшую часть тела

Поклонники как обычно рассыпались в комплиментах.