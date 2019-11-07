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Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру

07.11.2019

Поєдинок регулярного чемпіонату НФЛ з американського футболу між “Нью-Йорк Джайантс” і “Даллас Ковбойс” був перерваний. Причиною раптової зупинки гри став чорний кіт.

Інцидент стався у середині другої чверті за рахунку 9:3 на користь команди з Нью-Йорка.

Чорний кіт вибіг на поле під час ігрової паузи й почав бігати колами під крики публіки.

Арбітрам зустрічі довелося дочекатися моменту, поки кіт не втече в підтрибунне приміщення, щоб продовжити гру.

Поєдинок між командами завершився перемогою “Даллас Ковбойс” з рахунком 18:37.

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