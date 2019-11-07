Розвитку громадського транспорту не чекайте!

За заявою заступника міністра транспорту Російської Федерації В. Алафинова: “метро не окупається ні в одному місті Росії, окрім Москви”. У зв’язку з цим не варто очікувати нового будівництва і розвитку існуючого метрополітену, оскільки «це дуже витратні речі», а пріоритетним стає розвиток наземного транспорту.

Цікаво це зауваження тим, що з кожним роком в нашій країні все менше підприємств, що виробляють вітчизняні засоби громадського транспорту. Через повені міст особистими автотранспортом, щодня сотні тисяч громадян проводять безповоротне час свого життя в «пробках», при цьому громадський транспорт відчуває точно такі ж труднощі. При цьому серед автомобілістів поширена думка, що всі труднощі на дорозі від вантажного і громадського транспорту. Тобто від тих учасників руху, які виконують СУСПІЛЬНО корисні функції.

На цьому тлі показові заяви влади деяких міст про поліпшення громадського транспорту. Що не підтверджується тендерами на відповідних сайтах. Наприклад, в Саратові в останні кілька років активно згадують проект “швидкісного трамвая”. При цьому реальна середня швидкість цього складу буде всього близько 24 км/ч. При цьому в проекті будуть застосовані лише ті заходи, які не передбачають кардинальної перебудови дорожнього полотна і заміни рейкових шляхів. Тобто трамвай не отримає нові шляхи з новою подушкою, розрахованої на велику швидкість руху і не буде відокремлений від решти потоку транспорту остаточно, що й не дає значно підвищувати швидкість.

Також нещодавно стало відомо, що Саратов буде закуповувати цілих 7 (СІМ) нових тролейбусів аж на 49.8 млн рублів! Стартова ціна тендера така. Але навіть якщо врахувати цей тендер, то що ці майже 50 млн рублів не врятують виробництво тролейбусів в Енгельсі. Зате, як кажуть незрозумілі експерти, ринок тролейбусобудування трохи стрепенувся в 2019-м. І це не дивно. Конкуренція за місце під сонцем і стихійність виробництва при капіталізмі ведуть лише до того, що воно з часом розвалюються, якщо не доходить до масштабу: “занадто великі, щоб впасти”. Проте в нашій країні капіталізм не має наміру розвивати виробництва. Тому розвиток промислових підприємств не передбачається.

В даному питанні простежується вся суть капіталістичного устрою системи: отримання максимального прибутку у найменші строки. Навіщо будувати гілки метрополітену, які коштують мільярди і потім роками чекати, коли вони окупляться? Адже швидше можна закупити партію автобусів, заробивши на перекупку, а потім ще й на нафтопродуктах для них систематично мати прибуток.

Варто згадати слова ратують за «ефективний ринок», що соціалістична система неконкурентоспроможна. Саме при соціалістичній системі метрополітен розвивався в багатьох найбільших містах, незважаючи на його дорожнечу і трудомісткість. Чому ж такий необхідний транспорт зараз не розвивається? Відповідь дано заступником міністра – не вигідно. «Ефективних менеджерів» немає ніякого діла до благополуччя жителів країни, нехай задихаються в «пробках», добираються щодня годинами до роботи, головне-це прибуток.

Саме для цього і були вкрадені у народу кошти виробництва. І повернути їх собі на службу можемо лише ми, трудящі, самі, шляхом проголошення соціалізму і скасуванням приватної власності на засоби виробництва. Для цього всі повинні усвідомити свою значимість і вступити в політичну боротьбу. Партія, створена знизу, скріпить і направить зусилля трудящих проти експлуатації. Борися за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей!

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Матеріал: https://news.mail.ru/economics/39126722/?frommail=1

http://rostender.info/category/tendery-avtobusy

https://news.sarbc.ru/focus/materials/2019-10-10/7338.html

https://news.sarbc.ru/main/2019/10/29/239173.html

https://news.sarbc.ru/main/2019/10/28/239168.html

http://ledokol.org/2019/11/06/razvitiya-obshhestvennogo-transporta-ne-zhdite.html