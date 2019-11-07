Росія обстрілює Україну по всій лінії фронту незважаючи на «розведення» і готує наступ

Незважаючи на створення вже другий демілітаризованої зони на Донбасі — на цей раз в районі Золотого на Луганщині — ситуація на лінії фронту, як і раніше, залишається досить напруженою. Мало того, є підстави думати, що найближчим часом все може тільки погіршитися



Почнемо з головного показника, на який в основному орієнтуються, говорячи про війну на Донбасі — а саме кількість обстрілів. Воно залишається стабільним вже останні пару місяців точно — в середньому наші прес-офіцери налічують їх по 20-25 в день.

Правда, як уже не раз зазначалося, усі ці цифри дуже далекі від реальності, так як, по-перше, за останній час вже кілька разів що називається «ловили за руку» на підтасовуванні фактів у бік зменшення кількості обстрілу. І добре б з нашого боку, так з боку бойовиків! По-друге, за деякими напрямами інформації в офіційних джерелах немає вже досить довго і це добре видно, якщо порівнювати офіційну інформацію й інформацію від місцевих жителів.

Тут варто звернути увагу на небезпеку таких обстрілів. Так, 4 листопада під час потужного обстрілу Новотошковского довелося навіть евакуювати у бомбосховищі дітей з місцевої школи. До великого щастя після закінчення обстрілу навчання відновилася і жертв серед цивільного населення не було.

І ще варто сказати кілька слів про ситуацію в так званих демілітаризовані зони. Як і очікувалося, відведення військ носить виключно односторонній характер. Бойовики і не думали відходити або відводити війська. Нині в тих районах, які були залишені нашими військами «раптом» з’явилися такі собі «спостережні пункти» від СЦЦК — Загального центру контролю за припиненням вогню. І там знаходяться ті ж самі бойовики зі складу окупаційних корпусів, але з синьо-білими пов’язками.

Чи варто говорити, що раніше СЦЦК це був такий собі консультаційний українсько-російський центр. Але в 2017 р. росіяни вийшли з нього, і «лідери молодих республік» вирішили, що їх місце займуть вони. І ось тепер такі собі фейкові «миротворці» фактично взяли під контроль залишену нами територію. Цілком ймовірно, що такий же сценарій Кремль готує і в разі відводу нами військ по всій лінії зіткнення. Фактично це така форма повзучої окупації.

Демілітаризована зона також нині приваблює народних обранців — причому як російських, так і українських. Причому якщо російський депутат Олексій Журавльов відвідує “Золоте-5”, яке знаходиться під контролем бойовиків, то наші депутати поїхали в демілітаризовану “Золоте-4”. Причому особливо піару не вийшло — на вимогу командування сил ООС вони були екіпіровані бронежилетами та касками, що відразу викликало цілий шквал негативу всередині країни. Виходить, що відводили, відводили війська, забезпечували безпеку місцевим жителям, а для відвідування цих територій нашим депутатам необхідні засоби індивідуального захисту. Сенс тоді був залишати відвойовані кров’ю і потом солдатів території?

Необхідно також відзначити різке посилення активності окупаційних корпусів на окупованій території Донецької і Луганської областей. До регулярних навчань локального рівня в останні додалося і досить серйозне з залученням російських кадрових військових, «МНС» «республік» і всіх органів, які можуть бути задіяні у разі початку активних бойових дій. Причому контроль за підготовкою і проведенням навчань здійснюється представниками штабу Південного військового округу (р. Ростов-на-Дону) Збройних Сил РФ.

Причому судячи з уривчастих даних, відпрацьовують насамперед відбиття удару ВСУ. саме тому до речі нині різко активізувалися роботи по мінування причому не тільки уздовж лінії зіткнення, але і практично всієї прифронтової смуги.

Не дарма активізувалися і «гуманітарні конвої», які йдуть на Донбас один за одним в останні дні. А вже помічено починаючи з 2014 р., що їх прибуття дивним чином збігається із загостренням на фронті. При тому, що і паливо, і боєприпаси для бойовиків вже давно йдуть з Росії залізницею.

Хоча за великим рахунком готується до серйозних збройних провокацій супротивника треба саме нашої угруповання на Донбасі. Адже наступ з захопленням нових територій під час серйозних засідань «Нормандської четвірки» — це коронна «фішка» Путіна. Досить згадати розстріл колон, що виходять з-під Іловайська в кінці серпня 2014 р. або в лютому 2015 р., коли прямо під час переговорів фактично в режимі онлайн був захоплений важливий залізничний вузол Дебальцеве.

Тому зовсім не дивно, якщо те, що «прокатали» з Порошенком Путін спробує відпрацювати і на Зеленском. Цілком очевидні і напрямки можливих ударів — Сєвєродонецьк Луганському напрямку і Маріуполь — на Донецькому. Зважаючи на досить-таки незрозумілою внутрішньо ситуації в армії, пов’язаної з серйозним неприйняттям політики нового головнокомандувача з умиротворення агресора, такий короткочасний ривок цілком може бути «по зубах» окупаційного корпусу, посиленого російськими кадровими військовими.

Зрозуміло, що у наших військових є розроблені плани — причому як оборонні, так і наступальні, однак поки абсолютно незрозуміло вистачить компетенції їх реалізувати. Таке питання не тривіальний, так як в командуванні проведення військової операції на Донбасі залишилося не так вже багато штабних офіцерів високого рангу, які мають досвід керівництва військами в бойових умовах. Та й у Начальника Генерального штабу є досвід ведення бойових дій тільки в не самої вдалої операції ВСУ 2014 р.

http://www.dsnews.ua/politics/ucheniya-minirovanie-i-gumkonvoi-k-chemu-gotovyatsya-okkupanty-07112019080000