На Київщині злодій поранив жінку ножем

Вранці, близько 6-ї години, жителька міста Біла Церква поспішала на роботу. У цей час невідомий перехожий запитав котра година і послідкував за нею. Опинившись позаду жінки, нападник наніс їй ножем удар у спину, відібрав сумку та втік. Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцію викликали небайдужі містяни, які почули крики по допомогу.

Жінку з ножовим пораненням каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні та прооперовано. На щастя, потерпіла була притомна і змогла поліцейським описати прикмети нападника.

Злодія затримали оперативні працівники поліції вже наступного дня у районі залізничного вокзалу. Ним виявився 37-річний уродженець Черкащини, який останнім часом мешкав на Білоцерківщині. Встановлено, що вже відбував покарання за скоєння тяжких злочинів, таких як навмисне вбивство, угон та крадіжка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі чолов’яга перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.